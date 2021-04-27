27 Апреля 2021
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100е, парк УрГУПС, Исеть, Екатеринбург, Макаровский мост (2020) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбург выбран столицей первого регионального фестиваля рекламы 1Й

Уральская столица выбрана местом для проведения первого регионального фестиваля рекламы 1Й, который запланирован на 1-2 июля.Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фестиваля, мероприятие станет "трамплином" для перспективных игроков рынка и позволит не только заявить о себе на федеральном уровне, но и дать возможность победителям бесплатно представить свои кейсы на международном фестивале рекламы Red Apple.

"Быть организаторами конкурса для лидеров рекламного рынка регионов – сложная, но очень интересная и важная задача. Фестиваль поможет профессионалам совершить постковидный перезапуск, объединит лучшие практики, идеи и кейсы из разных субъектов страны и даст убедительный старт молодым командам для покорения фестивальных вершин на уровне страны и мира", — отметила директор АКАР Урал, основатель и директор Brand experience agency "19/84" Екатерина Маркова.

По ее словам Екатеринбург является городом креативный идей, смелых решений и сильных рекламных агентств. Среди них и уральское отделение АКАР, которое объединяет более 20 крупных рекламных агентств УрФО. Все эти факторы послужили причиной выбрать Екатеринбург, как столицу первого регионального фестиваля, в котором также примут участие бренды и фрилансеры в категориях DIGITAL, CREATIVE, ACTIVATIONS.

Как сообщают организаторы, в конкурсе всего 40 номинаций: от smm и нативной рекламы до социальных и диджитал-кампаний, мобильных приложений, брендинга, "наружки" и ивентов. При этом подкатегории конкурса адаптированы под проекты любых форматов как внешних, так и внутренних коммуникаций.

Интересно и то, что для участия в конкурсе не нужно личного присутствия. Работы за 2020-2021 год принимаются с 26 апреля до 18 июня онлайн. После к экспертизе проектов приступит жюри, которые определят шорт-лист, призеров, победителей и обладателей Гран-При конкурса. О результатах конкурсанты будут узнавать через личный кабинет на сайте фестиваля.

Жюри конкурса возглавили лидеры национального рейтинга креативности АКАР: 1Й Президент жюри — генеральный директор BBDO Moscow, управляющий директор BBDO Group Игорь Кирикчи, управляющий креативный директор Possible Group Moscow Владилен Ситников (DIGITAL), креативный директор агентства "Восход" Антон Рожин(CREATIVE) и управляющий креативный директор e: mg Group Антон Мельников (ACTIVATIONS).Также в состав экспертов войдут представители ключевых агентств, брендов и медиа.

Финальным событием Первого регионального конкурса рекламы станет офлайн-фестиваль, который пройдет в рамках рекламного форума НРФ Регионы 1 и 2 июля 2021 г. в Екатеринбурге. Церемония награждения победителей запланирована на 2 июля.

"Прошлый год был особенным и показал, что рекламный рынок как бизнес может развиваться только в условиях всеобщей консолидации. Пандемия поставила развитие регионального рынка на более технологичные рельсы. Именно поэтому проведение рекламного фестиваля в Екатеринбурге является значимой инициативой: пришло время обменяться опытом в рамках открытого диалога, отметить агентства с ярко выраженным потенциалом и обсудить перспективы дальнейшего развития. Мы призываем всех коллег к активному участию в жизни проекта, чтобы Региональный фестиваль стал новой традицией для нашей индустрии", — заявил первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков.

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Екатеринбург выбран столицей первого регионального фестиваля рекламы 1Й

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Теги: Екатеринбург, АКАР, фестиваль рекламы, конкурс



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