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Экономика
Алексей Кудрин (2018) | Фото: duma.gov.ru

СП проверила "Корпорацию МСП": зарплаты по 380 тысяч рублей, а поддержку оказывают только 1% компаний

Счетная палата России провела масштабную проверку одного из государственных институтов развития (венчурных фондов) – АО "Корпорация МСП". Цель "Корпорации" – способствовать развитию малого и среднего бизнеса, но, как считают аудиторы, контора, мягко говоря, не эффективна, при этом госслужащие не забывают платить себе внушительные зарплаты.
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Проверка проводилась за период 2016-2018 гг. "Полученные результаты позволили Счетной палате сделать вывод о незначительном влиянии Корпорации на развитие малого и среднего бизнеса в России", - говорится в отчете аудиторов.

Всего за пять лет существования "Корпорации МСП" поддержку получили 34 тыс. субъектов МСП на сумму 658,4 млрд руб. (поддержку предоставляют участники Национальной гарантийной системы). Консолидированный объем финансовой поддержки составил 1,4 трлн руб. Но число субъектов МСП, получивших поддержку, составляет менее 1% от их общего среднегодового количества.

"Корпорация" не способствует и наращиванию доли МСП-кредиторов в общем кредитном портфеле юрлиц и ИП. Более того: эта доля из года в год снижается. "Сложившийся тренд формирует риски, что показатели будущих периодов также не будут достигнуты", - говорится в отчете СП.

Аудиторы указывают на то, что в компании "нет достаточной заинтересованности в достижении стратегических целей и задач государства", хотя, казалось бы, корпорация для того только и создавалась. В фонде нет документов долгосрочного планирования, устанавливаются легко достижимые показатели, которые не оказывают никакого реального действия на экономику. "Так, практически по всем индикаторам ежегодных и трехлетних программ наблюдается перевыполнение плановых значений, во многих случаях значительное – от 500 до 9000 %. Такие высокие показатели создают риски некорректной оценки эффективности корпорации", - отмечают в СП.

"Вызывает вопросы зарплатная политика в Корпорации. Так, средняя месячная заработная плата работников (без учета членов правления) составила около 380 тыс. руб. Это в два раза выше средней зарплаты в сфере финансовой и страховой деятельности по Москве. При этом среднемесячная зарплата членов правления Корпорации составила в проверяемом периоде около 3,3 млн руб.", - пишут аудиторы.

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СП проверила "Корпорацию МСП": зарплаты по 380 тысяч рублей, а поддержку оказывают только 1% компаний

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Теги: корпорация мсп, государственный фонд, проверка, эффективность, зарплаты, счетная палата



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