27 Апреля 2021
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Спорт
Ян Непомнящий (2021) | Фото: Федерация шахмат России / Этери Кублашвили

Непомнящий выиграл турнир претендентов и сыграет титульный матч с Карлсеном

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов ФИДЕ, который проходит в Екатеринбурге.

Накануне россиянин в предпоследнем туре белыми сыграл вничью с представителем Франции Максимом Вашье-Лагравом, набрал 8,5 баллов и стал недосягаемым для конкурентов.

В ноябре-декабре 2021 года Непомнящий сыграет матч на первенство мира с именитым норвежцем Магнусом Карлсеном.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов отметил, что победить на турнире претендентов за тур до финиша - грандиозный результат.

"Это большая и важная победа для российских шахмат!", - цитирует главу организации пресс-служба Федерации шахмат России.

Напомним, что последний раз россиянин играл в финале на шахматную корону в 2016 году. Это был Сергей Карякин, выигравший турнир претендентов в Москве. Тогда он также играл за титул с Карлсеном. Партии в классические шахматы завершились вничью - 6-6, а на тай-брейке в рапиде сильнее оказался норвежец - 3-1.

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Непомнящий выиграл турнир претендентов и сыграет титульный матч с Карлсеном

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Теги: шахматы, турнир претендентов, Ян Непомнящий, Магнус Карлсен



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