Экс-губернатор Прикамья продал здание расположенного в столице края ЦУМа

Группа компаний "ЭКС" бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова продала здание ЦУМа, расположенного в Перми. Здание, по данным "Ъ-Прикамье", купил совладелец ТЦ "Айсберг" и "Айсберг-модерн" Александр Кириленко.

Сделка состоялась на минувшей неделе — были проданы акции АО "Торговый центр на Ленина, 45", управляющего ЦУМом. Стоимость сделки не раскрывается. Ранее объект выставлялся на публичных площадках за 470–495 млн руб. Объект мог быть продан с дисконтом – итоговая цена могла составить 400-450 млн руб.

Здание купил совладелец ТЦ "Айсберг" и "Айсберг-модерн" Александр Кириленко. Покупатель планирует использовать актив по профилю, заселив ЦУМ дополнительными арендаторами. Реконструкция объекта не намечается.