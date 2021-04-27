27 Апреля 2021
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Общество Пермский край
Памятник букве П в Перми, Пермские ворота (2020) | Фото: Накануне.RU

Экс-губернатор Прикамья продал здание расположенного в столице края ЦУМа

Группа компаний "ЭКС" бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова продала здание ЦУМа, расположенного в Перми. Здание, по данным "Ъ-Прикамье", купил совладелец ТЦ "Айсберг" и "Айсберг-модерн" Александр Кириленко.
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Сделка состоялась на минувшей неделе — были проданы акции АО "Торговый центр на Ленина, 45", управляющего ЦУМом. Стоимость сделки не раскрывается. Ранее объект выставлялся на публичных площадках за 470–495 млн руб. Объект мог быть продан с дисконтом – итоговая цена могла составить 400-450 млн руб.

Здание купил совладелец ТЦ "Айсберг" и "Айсберг-модерн" Александр Кириленко. Покупатель планирует использовать актив по профилю, заселив ЦУМ дополнительными арендаторами. Реконструкция объекта не намечается.

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Экс-губернатор Прикамья продал здание расположенного в столице края ЦУМа

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Теги: ЦУМ, Олег Чиркунов, Александр Кириленко



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