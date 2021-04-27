Екатеринбург отказался от выступления "Ногу свело!" 9 мая

Музыкальная группа "Ногу свело!" не будет выступать в Екатеринбурге 9 мая. Согласно информации на сайте госзакупок, закупка на группу, а также программу Найка Борзова была отменена вчера вечером из-за "корректировки концертной программы".

При этом предполагается, что выступление Найка Борзова все-таки состоится, а вместо "Ногу свело!" программу отыграет "Серьга" с Сергеем Галаниным. Как и планировалось изначально, концерт должен состояться на Октябрьской площади с 19.00 до 22.30 вечера и закончиться традиционным для Екатеринбурга салютом. Стоимость контракта, заключенного с ООО ЭМГ "Премьер", составляла 2,5 млн руб.

Напомним, что ранее лидер группы "Ногу свело!" Макс Покровский записал видеообращение в поддержку оппозиционера Навального, где заявил о том, что происходящие с блогером вещи уже давно выходят за рамки допустимого. После этого, по словам музыканта, российские города стали отказываться от выступления группы на своих площадках. Так, музыкантам даже пришлось перенести на осень свой тур по Сибири.

В свою очередь в администрации Екатеринбурга прокомментировали ситуацию с выступлением музыкантов, заявив, что культура находится вне политики.