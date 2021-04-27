Доля доллара в экспортных расчетах России впервые опустилась ниже 50%

В экспортных расчетах России впервые доля доллара опустилась ниже 50%. По данным Банка России, она составила 48,3%, тогда как годом ранее – 61%. Во многом этому способствовала торговля с Китаем, которая теперь более чем на 80% ведется в евро, пишет Bloomberg.

Доля европейской валюты в общем объеме экспорта составила 36,1% в четвертом квартале прошлого года, она выросла по сравнению с третьим кварталом на 10%.

На фоне осложнившихся отношений с США и угрозы санкций Россия начала выводить средства из американской валюты и сокращать вложения в госдолг Америки. Так, в конце февраля Министерство финансов России сократило доли доллара и евро в нормативной валютной структуре Фонда национального благосостояния с 45% до 35%. При этом Минфин включил в ФНБ иену с долей 5% и юань с долей 15%.