27 Апреля 2021
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Экономика В России
доллар, наручники, деньги, коррупция, валюта, экономическая зависимость, кабала (2016) | Фото:

Доля доллара в экспортных расчетах России впервые опустилась ниже 50%

В экспортных расчетах России впервые доля доллара опустилась ниже 50%. По данным Банка России, она составила 48,3%, тогда как годом ранее – 61%. Во многом этому способствовала торговля с Китаем, которая теперь более чем на 80% ведется в евро, пишет Bloomberg.

Доля европейской валюты в общем объеме экспорта составила 36,1% в четвертом квартале прошлого года, она выросла по сравнению с третьим кварталом на 10%.

На фоне осложнившихся отношений с США и угрозы санкций Россия начала выводить средства из американской валюты и сокращать вложения в госдолг Америки. Так, в конце февраля Министерство финансов России сократило доли доллара и евро в нормативной валютной структуре Фонда национального благосостояния с 45% до 35%. При этом Минфин включил в ФНБ иену с долей 5% и юань с долей 15%.

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Доля доллара в экспортных расчетах России впервые опустилась ниже 50%

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Теги: расчеты, экспорт, доллары, евро, валюта



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