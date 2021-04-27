Свердловский авиадебошир избил пассажира самолета и напал на полицейского

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело в отношении авиадебошира. Его могут отправить в колонию.

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Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, на скамье подсудимых оказался 44-летний житель Свердловской области. 6 февраля этого года пьяный мужчина устроил дебош в самолете, который следовал рейсом "Москва - Екатеринбург". Не реагируя на замечания командира экипажа, он нанес удар одному из пассажиров.

Сразу после приземления воздушного судна в аэропорту Кольцово агрессор оказал сопротивление прибывшим для его задержания силовикам. Не желая пройти с ними, свердловчанин ударил сотрудника полиции.

Как уточнили в прокуратуре, теперь мужчине грозит до 500 тысяч рублей штрафа, либо лишение свободы на срок до пяти лет. Дело направлено на рассмотрение в суд.