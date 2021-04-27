Челябинец, требовавший с водителей денег за "безопасный проезд" по дорогам, получил срок в колонии

Жителя Челябинска приговорили к 4 годам в колонии строгого режима за грабеж, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, осужденный и его сообщник в июне 2020 г. на дороге Челябинск – Троицк остановили два автомобиля под управлением граждан Республики Беларусь и потребовали от них денег за "безопасный проезд по дорогам Челябинской области". Водители, опасаясь за свою жизнь, передали 2 тыс. рублей, 36 тыс. казахстанских тенге и 200 долларов США.

Подсудимый вину признал, давал изобличающие показания.