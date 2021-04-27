ЦИАН: в трети крупных городов льготная ипотека себя исчерпала

В России программа льготной ипотеки на новостройки исчерпала себя в 38% городов с населением более 500 тыс. человек.

По данным онлайн-сервиса по продаже недвижимости ЦИАН, экономия от льготных жилищных займов исчезла из-за роста цен на квартиры. Сегодня общая переплата за 20 лет по льготной ипотеке выше, чем переплата по обычному ипотечному кредиту, выданному год назад.

Рост цен нивелировал выгоду от господдержки в Перми, Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Краснодаре. В частности, в Санкт-Петербурге льготная ипотека позволяет сэкономить всего 1% от общей переплаты за 20 лет. По данным ЦИАН, в среднем заемщики в настоящее время выплачивают 26 тыс. 600 руб. в месяц по льготной ипотеке, что на 10% больше расходов, которые несли покупатели жилья, взявшие кредит год назад, пишут "Ведомости".

Напомним, до 1 июля правительство и Банк России примут решение по продлению льготной ипотеки отдельно по каждому региону, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в кабинете министров строительство.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что параметры и факторы могут пересматриваться, льготную ипотеку можно продлевать даже в отдельных городах в зависимости от ситуации на рынке жилья.