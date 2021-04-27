Титов предложил расширить параметры программы кредитования бизнеса под 3%

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо главе кабмина Михаилу Мишустину с предложением расширить параметры и продолжительность программы льготного кредитования бизнеса под 3% годовых.

Кроме того, Титов высказался за расширение числа участников программы. Действие программы предложено продлить с 12 до 18 месяцев (первые шесть месяцев - мораторий на выплату процентов, последние 12 - равномерное погашение кредитов), сообщает ТАСС.

В марте "Опора России" обратилась в Минэк с просьбой запустить льготную программу инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса в стране по ставке не выше ключевой.

Как ожидается, мера поможет простимулировать переход к инвестиционной модели роста экономики, так как ни одна из существующих программ кредитования малого и среднего бизнеса в России в настоящее время с этим не справляется.