Москалькова: Гражданские врачи регулярно посещали Навального

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что российского оппозиционера Алексея Навального с 24 марта по 20 апреля регулярно посещали гражданские врачи.

Она заявила, что "запросила и получила все заключения гражданских врачей" не из системы ФСИН.

Как отметила Москалькова, в материалах представлены анализы, экспертные заключения врачей Владимирской областной клинической больницы, передает ТАСС.

Ранее Алексей Навальный сообщил, что выходит из голодовки, в которой он находился более трех недель.

В Instagram оппозиционера появилось сообщение, в котором он рассказывает о мотивах принятия такого решения.

Напомним, некоторое время назад Навальный был переведен в стационар для заключенных во владимирской ИК-3. До этого он находился в ИК-2 в Покрове (Владимирская область), где объявил голодовку, добиваясь допуска к себе своего лечащего врача для обследования.