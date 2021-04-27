27 Апреля 2021
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Политика В России
Алексей Навальный (2021) | Фото: AFP

Москалькова: Гражданские врачи регулярно посещали Навального

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что российского оппозиционера Алексея Навального с 24 марта по 20 апреля регулярно посещали гражданские врачи.

Она заявила, что "запросила и получила все заключения гражданских врачей" не из системы ФСИН.

Как отметила Москалькова, в материалах представлены анализы, экспертные заключения врачей Владимирской областной клинической больницы, передает ТАСС.

Ранее Алексей Навальный сообщил, что выходит из голодовки, в которой он находился более трех недель.

В Instagram оппозиционера появилось сообщение, в котором он рассказывает о мотивах принятия такого решения.

Напомним, некоторое время назад Навальный был переведен в стационар для заключенных во владимирской ИК-3. До этого он находился в ИК-2 в Покрове (Владимирская область), где объявил голодовку, добиваясь допуска к себе своего лечащего врача для обследования.

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Москалькова: Гражданские врачи регулярно посещали Навального

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Теги: Москалькова, Навальный, врачи



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Ранее 23.04.2021 15:14 Мск Навальный объявил о выходе из голодовки

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