Британия ввела санкции против 14 россиян

Власти Великобритании ввели санкции против 22 физических лиц из шести стран, в том числе России.

Данная мера связана с коррупционными преступлениями. Как считают в Британии, россияне связаны с "делом Магнитского" и хищением из российского бюджета $230 млн.

Отмечается, что с этой целью была задействована "сложная схема", включающая мошенничество с налоговой скидкой.

В санкционном списке значатся следователи руководители московской инспекции ФНС, юристы и предприниматели, передает "Коммерсант".

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