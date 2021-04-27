В Госдуме оценили планы чешских сенаторов обвинить Земана в госизмене

Если на чешского президента Милоша Земана будет подана конституционная жалоба за его заявления об отсутствии доказательств причастности Москвы к взрывам во Врбетице, это станет "апофеозом абсурда".

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, Чехия "может соревноваться с Украиной за звание образцово-показательной территории внешнего управления", сообщает РИА "Новости".

Напомним, чешские сенаторы рассмотрят возможность подачи конституционной жалобы на Земана в связи с якобы допущенным рассекречиванием им некоторых сведений во время телеобращения к согражданам.

Тем временем, uлава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал "убогой ложью" заявления властей Чехии о причастности российских спецслужб к взрыву на военном складе в 2014 году. Из-за этой информации, озвученной Прагой, сейчас между Россией и Чехией в самом разгаре грандиозный дипломатический скандал со взаимной высылкой почти всех сотрудников посольств.

Глава СВР Нарышкин назвал "убогой и низкой ложью" обвинения Праги в адрес российских спецслужб

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