27 Апреля 2021
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Политика В России За рубежом
Путин, телефон, (2016) | Фото:

Макрон обсудил с Путиным Навального и высылку дипломатов

Французский президент Эмманюэль Макрон поговорил с российским коллегой Владимиром Путиным.

Главы государств обсудили ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального, а также высылку дипломатов из России. Лидер Франции выразил "свою серьезную озабоченность состоянием здоровья" Навального, который отбывает наказание в колонии, указав на необходимость "уважения его основных прав".

Также Макрон поддержал европейских партнеров в связи с высылкой Москвой чешских и итальянских дипломатов, сообщает РБК.

По сообщению Кремля, президент России по просьбе Макрона рассказал о происходящем в отношениях России и Праги. При этом Путин отметил абсурдный характер выдвинутых Чехией обвинений.

Ранее США пригрозили новыми санкциями, если оппозиционер Алексей Навальный, объявивший голодовку в колонии, умрет. Такое предупреждение высказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Макрон обсудил с Путиным Навального и высылку дипломатов

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Теги: Путин, Макрон, Навальный, дипломаты



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