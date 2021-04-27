Голикова обещала обойтись без ограничений на майские праздники

В России не будут вводить новые ограничения на фоне эпидемии коронавируса на майские праздники.

Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, работодатели должны самостоятельно выбирать режим работы в период дополнительных выходных. При этом необходимо придерживаться тех рекомендаций, которые ранее были сформулированы Роспотребнадзором, передает ТАСС.

Напомним, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая.

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