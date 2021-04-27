27 Апреля 2021
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Общество В России
Митинг в поддержку незарегистрированных оппозиционных кандидатов в Москве (2019) | Фото: vk.com/zhukovsky_public

Депутат Мосгордумы: экономисту Жуковскому могут дать еще 15 суток

Российского экономиста Владислава Жуковского должны освободить из-под ареста 29 апреля.

Как сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" адвокат, депутат Московской городской Думы Евгений Ступин, ему "уже закинули повестку о новом протоколе по ст.20.2 КоАП РФ. В этот раз за участие в акции 23 января".

Как отметил народный избранник, Жуковскому могут назначить еще 15 суток ареста. "Похоже, власть приступила к уничтожению оппозиционных блогеров", - отметил Ступин.

Дорогомиловский районный суд признал экономиста Владислава Жуковского виновным в организации несанкционированной акции, и назначил наказание в виде восьми суток ареста.

Напомним, Жуковский разместил в социальной сети твит с соцопросом по поводу оппозиционной акции.

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Депутат Мосгордумы: экономисту Жуковскому могут дать еще 15 суток

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Теги: Жуковский, протесты, экономист



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Ранее 22.04.2021 17:34 Мск Экономисту Жуковскому дали 8 суток за "организацию" оппозиционной акции

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