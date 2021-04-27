Депутат Мосгордумы: экономисту Жуковскому могут дать еще 15 суток

Российского экономиста Владислава Жуковского должны освободить из-под ареста 29 апреля.

Как сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" адвокат, депутат Московской городской Думы Евгений Ступин, ему "уже закинули повестку о новом протоколе по ст.20.2 КоАП РФ. В этот раз за участие в акции 23 января".

Как отметил народный избранник, Жуковскому могут назначить еще 15 суток ареста. "Похоже, власть приступила к уничтожению оппозиционных блогеров", - отметил Ступин.

Дорогомиловский районный суд признал экономиста Владислава Жуковского виновным в организации несанкционированной акции, и назначил наказание в виде восьми суток ареста.

Напомним, Жуковский разместил в социальной сети твит с соцопросом по поводу оппозиционной акции.

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