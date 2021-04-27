27 Апреля 2021
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врач, вакцинация, медицина, здравоохранение (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

От коронавируса вакцинировались лишь 7,5 млн россиян

Только около 12 млн россиян привились первым компонентом вакцины от COVID-19 и 7,5 млн — двумя компонентами.

Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, для коллективного иммунитета нужно привить 69 млн россиян при населении около 146 млн человек, сообщает "Прайм".  

Тем временем, в США половина взрослого населения получила как минимум одну прививку от коронавируса.

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От коронавируса вакцинировались лишь 7,5 млн россиян

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Теги: коронавирус, вакцина



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