Можно ли научить быть предпринимателем? Ответы - на профильной кафедре УрГЭУ.

Кафедра менеджмента и предпринимательства УрГЭУ – мощная площадка для подготовки высококлассных специалистов. На ней работают практики, которые могут пестовать будущих студентов со школы – её представители выезжают в различные школы, где рассказывают, чему можно научиться на образовательных профилях "Менеджмент" и "Прикладная информатика". В процессе учёбы студенты могут познакомиться с работой различных организаций, где позже смогут трудиться. Об этом и многом другом в интервью Накануне.RU рассказал завкафедрой менеджмента и предпринимательства, доктор экономических наук, доцент УрГЭУ, сертифицированный эксперт "WorldSkills Russia", главный эксперт Открытого Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" ("WorldSkills Russia") Свердловской области по компетенции "Предпринимательство" Андрей Плахин.

- Каких специалистов готовит кафедра, какие сильные стороны, особенности и преимущества? Есть ли новые специальности, каков конкурс?

- Кафедра менеджмента и предпринимательства именно с таким названием существует с февраля 2020 г., когда к нам присоединили кафедру финансового менеджмента и управления городским хозяйством. Она обогатилась профессионалами, преподавателями сопутствующих направлений. Приставка "и предпринимательства" позволяет готовить не только менеджеров в классическом понимании – специалистов, которые способны решать задачи на уровне руководителя, интерпретировать данные с позиции получения каких-то других результатов, грамотно принимать управленческие решения с позиции финансового менеджмента, но и тех, кто способен быть "внутренним предпринимателем". То есть, тех, кто ставит для себя задачи сверх плана, который формирует руководитель. Тех, кто ищет новые возможности развития организации или рыночных возможностей, позволяющих усиливать потенциал. Ведь сегодня на рынке устоит только та организация, которая не только сохраняет свои позиции, но и усиливает их, развивая ассортимент или технологии.

- Разве есть методики, с которыми из студента можно сделать предпринимателя?

- Жизнь настоящих предпринимателей соткана из других правил, чем у обычных людей: ориентация на результат и действие, принятие на себя риска, постоянная работа над собой, работа над ошибками. Приходите к нам, узнаете, как таким стать! Один из способов развить своего внутреннего предпринимателя — участие в соревнованиях. Прямо сейчас полным ходом идут отборочные соревнования на право участия в Финале Национального чемпионата "Молодые профессионалы" по компетенции «Предпринимательство». Команды из 62 субъектов России встретились в гостеприимном Ярославле. Оценивающие эксперты, к которым я принадлежу, работают в напряжённом темпе: огромное количество молодых предпринимателей обосновывают свои бизнес-идеи, доказывают перспективы масштабирования бизнеса, формулируют пользу для экономики России , так как необходимо выслушать и дать обратную связь всем.

- Есть ли новые специальности, каков конкурс?

Мы готовим специалистов- бакалавров по направлениям "Менеджмент" и "Прикладная информатика". В первом из них есть профили "Организация и планирование бизнеса", "Финансовый менеджмент: контроллинг и управление рисками" и "Управление малым бизнесом". Во втором профиль – "Управление IT-проектами в сфере информационных технологий". Направление "Прикладная информатика" для нас новое, мы решили заявить его в этом году. Мы создали межкафедральную программу с кафедрой информационных технологий и статистики, которая обогащена знаниями как в области разработки программных продуктов, работы с программными средствами, так и теми, которые нужны специалисту, использующему IT-системы. В первую очередь, корпоративные – ERP, например.

В "Менеджменте" есть также магистерская программа. Она тоже является межкафедральной, её мы реализуем с профессионалами экономической теории и корпоративного управления. Программа уникальна, в частности, тем, что разработана двумя кафедрами, а дисциплины преподают практики, сертифицированные по международным стандартами. Выпускники могут получить соответствующий сертификат при сдаче экзаменов.

- Кто преподаёт на кафедре, есть ли специалисты-практики?

- На кафедре работает более 20 специалистов. У каждого – своя специализация. Есть действующие аудиторы, руководители организаций, предприниматели. Особенность кафедры в том, что она активно вовлечена в движение "WorldSkills", где наша кафедра реализует свой потенциал в рамках компетенции "предпринимательство". Я вхожу в тренерский состав национальной сборной, после тренировок под моим руководством сборная чемпионата «Euroskills» в 2016 г. взяла "серебро", в 2018 г. – "золото".

- Проходят ли студенты практику и какие имеются возможности дальнейшего трудоустройства? С какими крупными компаниями работает кафедра для получения студентами практических знаний и опыта?

- Говоря о том, где студенты проходят практику, можно назвать такие компании, как "ОценКинг", "Русская крекинговая компания", "КПМГ", УГМК, "Подъёмтранстехника". Зачастую студенты сами себе находят компании, где они будут проходить практику.

Добавлю, что наши индустриальные партнёры дают нам площадку для полевых исследований, возможность для выполнения задач, которые ставит перед будущими выпускниками работодатель. Последнее условие позволяет выяснить, насколько получаемые знания достаточны для выполнения различных задач. Это договорные отношения как с небольшими компаниями, так и с крупными игроками, такими, например, как УГМК, для которой мы за последние три года выполнили три крупных проекта. Например, технико-экономическое обоснование строительства Екатеринбург-Сити. Интересный проект был реализовали относительно недавно по обоснованию строительства трамвайной линии в Верхнюю Пышму. Строительство центра "Навигатор" на Октябрьской площади Екатеринбурга – ещё один пример. Такие проекты позволяют сотрудникам кафедры реализовать себя в научном творчестве.

- Каким образом ведется обучение на кафедре: очное, заочное, дистант, сколько бюджетных мест и сколько платных мест?

- На наших профилях подготовки как в бакалавриате, так и в магистратуре есть все формы – очная, заочная, очно-заочная. В бакалавриате на весь "Менеджмент" - 15 бюджетных мест, но многие хотят учиться именно в нашем университете, поэтому конкурс достигает 20 человек на место. В магистратуре 14 бюджетных мест на очную форму и семь – на заочную. Для абитуриентов на сайте УрГЭУ есть калькулятор ЕГЭ, можно самим посчитать, на какую специальность подавать документы с имеющимся набором ЕГЭ. Если выпускник школы планирует поступать именно на направление «Менеджмент» , то надо сдавать русский язык, профильную математику, обществознание. На "Прикладную информатику" — еще и информатику.