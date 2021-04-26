В Турции вводится полный локдаун

В Турции вводится полный локдаун, сообщает ТАСС со ссылкой на главу страны Реджепа Эрдогана.

Речь идёт почти о трёх неделях. Режим будет действовать с 29 апреля по 17 мая.

По данным РБК, вводятся следующие ограничения: устанавливается ограничение на междугородние поездки, приостанавливается очное обучение в школах, заполняемость общественного транспорта не может превышать 50%, закрывается большая часть учреждений. Ограничения вступают в силу с 19.00 29 апреля (четверг) и заканчиваются в 5.00 17 мая (понедельник).