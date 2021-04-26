В Сургуте налётчики попытались взорвать банкомат с 3 миллионами. но не успели закончить налёт

В Сургуте похитители попытались взорвать банкомат и похитить из него 3 млн руб., сообщили Накануне.RU в УМВД по Югре.

25 апреля двое неизвестных зашли в помещение, где находятся банкоматы, и пытались взломать банкомат. При них был газовый баллон, с помощью которого они намеривались взорвать терминал. Через несколько минут после начала "акции" сработала охранная сигнализация, гостям пришлось ретироваться. 3 млн руб., находившиеся в банкомате, остались там.

Вскоре силовики смогли задержать предполагаемый нарушителей закона – 42- и 25-летних налётчиков. У младшего задержанного изъята сумка с газобаллонным оборудованием. Старший его "коллега" в момент задержания находился в Ханты-Мансийске. К слову, он же числился в федеральном розыске за совершение преступления против общественной безопасности в Екатеринбурге. Оба налётчика были ранее судимы.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 10 лет. Один из фигурантов отправлен под домашний арест, второй задержан.