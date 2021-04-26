В Тюменской области продолжаются проверки дорог, отремонтированных по нацпроекту

В Тюменской области продолжаются выездные проверки дорог, отремонтированных по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

Напомним, что в рамках реализации национального проекта на все отремонтированные дороги распространяется гарантия от 3 до 5 лет (в зависимости от вида выполненных работ).

В настоящий момент гарантийные сроки не истекли ни на одном объекте Тюменской области, то есть все 152 объекта находятся на гарантии. Общая протяженность этих дорог — 488,784 км.

Весной 2021 года силами заказчика работ, подрядчика и представителя ФГУ "Уралуправтодор" было проведено 15 проверок, по 2 объектам выявлены дефекты. На объекте 2020 года "Подъезд к д. Муллаши" в ходе осмотра было установлено, что в местах отбора проб не восстановлено асфальтобетонное покрытие. А на объекте 2019 года "Тюмень — Боровский — Богандинский" комиссия выявила искажение профиля покрытия в виде впадин с пологими краями, сопровождающееся сеткой трещин с удалением материала.

Устранять все дефекты в рамках гарантийных обязательств будет подрядчик за свой счет.

Подобные проверки исполнения гарантийных обязательств подрядными организациями на законченных ремонтом участках автомобильных дорог областного значения в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" запланированы на весь сезон 2021 года до конца сентября.