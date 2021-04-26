В Тюменской области банки выдали более 14 тысяч льготных ипотечных кредитов на 38,737 миллиарда

Программа субсидирования ипотеки на новостройки была запущена по поручению президента России Владимира Путина в апреле 2020 года с целью поддержки строительной отрасли и доступности жилья на фоне распространения коронавирусной инфекции. С начала запуска программы льготной ипотеки под 6,5% в Тюменской области банки выдали более 14 тысяч кредитов на 38,737 млрд рублей.

Льготная ипотека под 6,5% призвана поддержать строительную отрасль, повысить доступность жилья за счет низкой ставки и улучшить жилищные условия россиян. В Тюменской области эта программа оказалась крайне востребованной. Эти данные подтверждает Минстрой России, называя регионы, где выдано самое большое количество льготных ипотечных кредитов: Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Краснодарский край, Свердловская и Тюменская области.

Кроме льготной ипотеки, в Тюменской области отдельными застройщиками заключены соглашения с кредитными организациями о временном уменьшении процентной ставки по кредиту с последующей компенсацией застройщиком недополученных доходов кредитной организации. По истечении льготного периода кредитования действует ставка в размере 6,5% годовых.

В целом в Тюменской области динамика ипотечного кредитования положительная — количество и объем выданных кредитов превышают показатели прошлого года.