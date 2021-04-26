на Ямале бизнесмену, которая проходит по делу о краже чиновником 29 млн из бюджета, вменили дачу крупной взятки

На Ямале в рамках расследования дела экс-заместителя главы надымского района (его обвиняют в растрате в пользу "Экспертгрупп" более 29 млн. руб., выделенных из бюджета округа) и руководителя этой компании (ему вменяют пособничество в хищении чужого имущества в особо крупном размере), выявлено коррупционное преступление о получении взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

Так, следствием установлено, что руководитель "Экспертгрупп" обратилась в арбитражный суд с иском к муниципальному "Управлению капитального строительства и капитального ремонта". Речь в документе шла о задолженности по муниципальному контракту, в рамках которого организация занималась благоустройством площади массовых мероприятий и бульвара Стрижова в Надыме. Удовлетворение иска позволило бы истице получить преюдициальное решение о якобы качественном исполнении этого муниципального контракта и избежать уголовной ответственности за пособничество в хищении денег из бюджета.

Арбитражный суд удовлетворил ходатайство истца о назначении в ФБУ "Российский федеральный центр судебных экспертиз при Министерстве юстиции РФ" строительно-технической экспертизы, руководством которого материалы проверки переданы в отдел судебной строительной и пожарно-технической экспертизы. Желая получить положительное заключение экспертизы, руководитель коммерческой организации якобы предложила заведующему отделом судебной строительной и пожарно-технической экспертизы, с которым была ранее знакома, взятку в 2 млн руб., полагает следстве

Для конспирации заговорщики привлекли к реализации задуманного двух посредников. Глава организации, полагает следствие, в июне 2020 – феврале 2021 гг., лично и через посредников передала по частям оговоренную сумму. Все фигуранты уголовного дела задержаны. Руководителю ООО "Экспертгрупп" предъявлено обвинение в даче взятки, сотруднику центра – в её получении, посредникам, соответственно, в передаче денег.