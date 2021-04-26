на Ямале бизнесмену, которая проходит по делу о краже чиновником 29 млн из бюджета, вменили дачу крупной взятки

26 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ямало-Ненецкий АО
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

на Ямале бизнесмену, которая проходит по делу о краже чиновником 29 млн из бюджета, вменили дачу крупной взятки

На Ямале в рамках расследования дела экс-заместителя главы надымского района (его обвиняют в растрате в пользу "Экспертгрупп" более 29 млн. руб., выделенных из бюджета округа) и руководителя этой компании (ему вменяют пособничество в хищении чужого имущества в особо крупном размере), выявлено коррупционное преступление о получении взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

Так, следствием установлено, что руководитель "Экспертгрупп" обратилась в арбитражный суд с иском к муниципальному "Управлению капитального строительства и капитального ремонта". Речь в документе шла о задолженности по муниципальному контракту, в рамках которого организация занималась благоустройством площади массовых мероприятий и бульвара Стрижова в Надыме. Удовлетворение иска позволило бы истице получить преюдициальное решение о якобы качественном исполнении этого муниципального контракта и избежать уголовной ответственности за пособничество в хищении денег из бюджета.

Арбитражный суд удовлетворил ходатайство истца о назначении в ФБУ "Российский федеральный центр судебных экспертиз при Министерстве юстиции РФ" строительно-технической экспертизы, руководством которого материалы проверки переданы в отдел судебной строительной и пожарно-технической экспертизы. Желая получить положительное заключение экспертизы, руководитель коммерческой организации якобы предложила заведующему отделом судебной строительной и пожарно-технической экспертизы, с которым была ранее знакома, взятку в 2 млн руб., полагает следстве

Для конспирации заговорщики привлекли к реализации задуманного двух посредников. Глава организации, полагает следствие, в июне 2020 – феврале 2021 гг., лично и через посредников передала по частям оговоренную сумму. Все фигуранты уголовного дела задержаны. Руководителю ООО "Экспертгрупп" предъявлено обвинение в даче взятки, сотруднику центра – в её получении, посредникам, соответственно, в передаче денег.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

на Ямале бизнесмену, которая проходит по делу о краже чиновником 29 млн из бюджета, вменили дачу крупной взятки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Экспертгрупп, замглавы Надымского района, арест



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.03.2021 16:47 Мск На Ямале по делу о краже чиновником 29 млн из бюджета арестована бизнесмен

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети