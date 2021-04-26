Голикова попросила операторов пока не продавать туры в Турцию на даты после 1 июня

Вице-премьер Татьяна Голикова попросила туроператоров воздержаться от продажи туров в Турцию и Танзанию на даты с вылетом после 1 июня. Она предложила дождаться решения федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Ранее власти закрыли границы с Турцией и Танзанией на срок до 1 июня из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. По данным участников туристического рынка, на момент объявления об ограничениях на период до 1 июня (в основном это майские праздники) было забронировано более 500 тыс. туров. Сейчас большинство из них перебронируется на более поздние даты, поскольку вернуть деньги многие операторы просто не могут.

"Мы продолжаем вместе с Росавиацией и Ростуризмом активную работу по вывозу наших граждан с территории Турции и с территории Танзании. Вы знаете, что авиационное сообщение приостановлено до 1 июня 2021 года. И здесь я бы обратилась к нашим уважаемым туроператорам, чтобы до решения властей туры на период после 1 июня пока не реализовывались – до тех пор, пока не будет принято окончательное решение, оценивающее эпидемиологическую ситуацию в Турции и Танзании, для того чтобы возобновить возможность посещения нашими гражданами этих государств в целях проведения отпуска и отдыха. Это очень важно, поскольку это финансовые ресурсы наших граждан и с этим нужно быть максимально аккуратными", - заявила Голикова на брифинге.