Проект сверхзвукового бизнес-джета, на который уже потратили 1,4 млрд бюджетных рублей, признали бесперспективным

Глава Ростеха Сергей Чемезов назвал создание сверхзвукового бизнес-джета без предзаказов от ОАЭ бесперспективным. А заказов пока нет, и арабы не очень-то с ними торопятся.

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"[Проект создания такого самолета] пока только на бумаге. <...> Идея красивая. Но, к сожалению, это не экономично. Это убыточный проект", - заявил Чемезов в эфире телеканала "Россия 1".

Впрочем, глава госкорпорации немного лукавит: проект "на бумаге" уже обошелся бюджету минимум в 1,4 млрд руб. – эти деньги к 2019 году потратили научные институты на "подготовительной стадии". Об этом два года назад сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров.

На данный момент Минпромторг открыл конкурс на разработку концепции и программы самолета, его облика, подвести итоги планируется в декабре 2021 года.

Мантуров оценивал первый этап разработки в $100 млн, и ожидалось, что ОАЭ вложится в проект, причем не только деньгами. " "Что касается инвестиций, да, конечно же, (ОАЭ могут помочь РФ в реализации проекта сверхзвукового самолета - прим. ред.). Что касается потенциального рынка, это как раз одно из основных, что нас интересует, - сказал Мантуров, добавив, что, чтобы получить инвестиции ОАЭ, России нужно будет развивать компетенции по созданию джета в Эмиратах. - Нам инвестиции нужны? Нужны. Значит, взамен этого мы должны развить компетенции. Это не будет глобальная компетенция, которая завтра позволит производить все под ключ, разрабатывать и двигаться дальше".

Ту-144 - пока единственный отечественный сверхзвуковой гражданский самолет. И, похоже, таким надолго и останется.

"Поэтому основное - это инвестиции, рынок и в технологическом плане, если уж справедливости ради говорить, то у них [в ОАЭ] шикарный композиционный завод", - добавил министр.

Стоит отметить, что проблему с композитными материалами после долгих мучений и санкционной необходимости вроде бы решили и в России, а вот с остальным пока большие проблемы. Так, вице-премьер Юрий Борисов отмечал, что в проекте МС-21 нужно импортозаместить еще около 40% "начинки". А в случае со сверхзвуковым бизнес-джетом, вероятно, с нуля придется создавать всю начинку, потому что ОАЭ никогда не славились лидерством на рынке авиационной электроники.