26 Апреля 2021
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Происшествия Свердловская область
ДТП в д. Ретнева (2021) | Фото: Свердловский областной суд

Свердловский школьник получил миллион компенсации за смерть матери в ДТП

Свердловский областной суд взыскал 1 млн руб. моральной компенсации с виновника ДТП, в результате которого погибла мать 12-летнего школьника. Деньги получил сын потерпевшей, который после гибели матери был отдан под опеку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, инцидент произошел в декабре 2017 г. в д. Ретнева Ирбитского района. Ответчик Михаил в состоянии алкогольного опьянения и не имея имея удостоверения тракториста-машиниста, выехал на мотобуксировщике с лыжным модулем на дорогу общего пользования. Сзади в санях находилась жительница деревни – мать-одиночка 12-летнего школьника.

ДТП в д. Ретнева(2021)|Фото: Свердловский областной суд

Проезжая по ул. Демина, Михаил не уступил дорогу приближающемуся слева автомобилю, в результате чего последний врезался в сани. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

В 2018 г. Ирбитский районный суд приговорил Михаила к трем годам колонии-поселения, признав виновным в ч.4 ст. 264 УК РФ. Позже опекун несовершеннолетнего обратился в суд с просьбой взыскать с виновника ДТП компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб.

"В исковом заявлении мужчина отметил, что ребенок очень тяжело переживает смерть единственного близкого человека: он долго не верил в смерть матери, плохо спал, плакал ночами. Все это отрицательно сказалось на его учебе, на здоровье. Трагедия случилась на следующий день после дня рождения мальчика, что также усугубило его страдания", - сообщили в пресс-службе суда.

Ирбитский районный суд удовлетворил исковые требования в полном объеме, с чем не согласился ответчик, подав апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Он просил снизить сумму моральной компенсации до 200 тыс. руб., однако судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, рассмотрев материалы дела, оставила решение суда первой инстанции без изменений. Оно вступило в законную силу.

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Свердловский школьник получил миллион компенсации за смерть матери в ДТП

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Теги: школьник, ДТП, мать, компенсация, суд



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