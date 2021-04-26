26 Апреля 2021
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Происшествия Челябинская область
(2005) | Фото: www.ural-chel.ru

Жителя Челябинска, убившего трех человек, признали невменяемым

Челябинский областной суд признал невменяемым мужчину, убившего трех человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Установлено, что в марте прошлого года мужчина распивал спиртное в квартире с двумя мужчинами и женщиной. Между ними произошел конфликт, и мужчина нанес знакомыми множество ножевых ранений, которые стали смертельными.

"Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, поэтому в момент совершения преступления не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - рассказали в пресс-службе суда.

Суд сделал вывод, что мужчина представляет опасность для себя и других. Он признан невменяемым и освобожден от уголовной ответственности. Ему назначено принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.

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Жителя Челябинска, убившего трех человек, признали невменяемым

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Теги: убийство, невменяемый, принудительное лечение,



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