В Нижневартовске будут судить чиновницу - вменяют получение взятки

Начальника одного из отделов управления по дорожному хозяйству и благоустройству администрации Нижневартовска будут судить по обвинению в получении взятки, сообщили Накануне.RU в югорском окружном управлении СКР.

Обвиняемый арестован. Арестовано имущество его и его супруги ценой в 12 млн руб.

По версии следствия, начальник отдела в августе 2019 – январе 2021 гг. вымогал у предпринимателя, занимающегося по госконтракту благоустройством автодорог, 820 тыс. руб. За это чиновник должен был заключить дополнительное соглашение, увеличить объём финансирования, а также принять сделанную работу без замечаний. 27 января предприниматель под давлением сотрудника управления вынужден был передать ему 177 тыс. руб., после чего злоумышленника задержали.