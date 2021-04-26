26 Апреля 2021
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Асфальт, спортбаза, улица Тихая, Пермь (2020) | Фото: Администрация Перми, Павел Воробьёв

Власти Екатеринбурга отчитались о состоянии городских дорог

Муниципальное казенное учреждение (МКУ) "Городское благоустройство", которое выступило в роли заказчика дорожных работ на территории Екатеринбурга, отчиталось о состоянии дорожного покрытия на участках юго-западной части мегаполиса. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Суровую зиму и капризную весну с успехом пережили улица Амундсена от Объездной до улицы Мостовой, а также участки улиц Краснолесья от Амундсена до Вильгельма де Геннина. Все они были отремонтированы в 2019 и 2020 г.г. в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" (БКД)

Как заявил директор МКУ Антон Козлов, при проведении проверки у комиссии не возникло серьезных замечаний. Все мелкие недочеты будут устранены подрядной организацией по гарантии, которая действует на оба участка четыре года.

"Особое внимание мы уделяем качеству работ: возможным сколам бордюрного камня, трещинам покрытия. Каждую весну, со сходом снежных масс, специальная комиссия оценивает состояние гарантийных дорог и при необходимости составляет дефектные ведомости с указанием сроков устранения выявленных недостатков. Хочу отметить, что на данных участках количество производственных дефектов минимальное", – рассказал Антон Козлов, отметивший, что до майских праздников комиссия посетит все объекты, отремонтированные в 2020 г..

По словам представителя подрядной организации, ООО "Городское управление дорожно-строительных работ" ("ГУДСР"), Сергея Пахомова, выявленные при осмотре замечания будут устранены в течении двух недель со дня поступления в компанию дефектных ведомостей.

Напомним, что в 2021 г. власти Екатеринбурга планируют отремонтировать 45 участков автомобильной дороги общей площадью 562,5 тыс. квадратных метров и протяженностью в 42,3 км. Помимо этого, дорожники также отремонтируют тротуары общей площадью 141,9 тыс. квадратов и 39 светофорных объектов. Полный перечень из 45 законтрактованных объектов ремонта в 2021 году размещен на официальном портале Екатеринбурга.

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Власти Екатеринбурга отчитались о состоянии городских дорог

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Теги: дороги, ремонт, Екатеринбург, проверка



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