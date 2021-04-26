Озвучена причина смерти известного тюменского политолога, скончавшегося в 36 лет

Стала известна причина смерти тюменского политолога Андрея Шуклина, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Друзья, в горле ком, и перо пока не ложится в руку. Поэтому, позвольте, только официальную информацию. Ишемическая болезнь сердца", - написал на своей странице коллега усопшего Аркадий Либерман.

Прощание состоится в среду, 28 апреля, с 13 до 14 часов в Патрушево.

Напомним, Шуклин скончался в ночь на 25 апреля. Шуклину было 36 лет.