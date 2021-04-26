В Прикамье разъяснили порядок работы школ и детских садов в длинные майские праздники

В Пермском крае школы, техникумы и колледжи не будут работать с 1 по 10 мая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого министерства образования.

Учителям рекомендовано с 4 по 7 мая провести консультации по подготовке к экзаменам. Выпускникам следует помнить о предстоящих экзаменах. Проведение проверочных работ перенесут. О новых датах можно будет узнать у директора или классного руководителя.

Детским садам рекомендовано организовать работу в режиме дежурных групп. Важно проанализировать потребность в таких группах для детей, родители которых будут работать. Если в детском саду нет необходимости воспитателям выходить на работу, то они могут отдыхать.



Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 4 по 7 мая 2021 года включительно.