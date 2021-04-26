Радиофак может отпраздновать День радио в онлайн-формате

Празднование Дня радио, уже 25 лет проводимое студентами и выпускниками радиотехнического факультета УПИ (ныне — Института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ, ИРИТ-РТФ) может пройти в онлайн-формате по аналогии с прошлым годом. Об этом Накануне.RU рассказал заместитель директора ИРИТ-РТФ Олег Гусев.

По его словам, отказ в проведении офлайн-мероприятия оргкомитетом из-за пандемии коронавируса, поставило радиофак в невыгодное положение. Проработать достойную онлайн-программу, как в прошлом году, могут помешать и майские праздники, которые в этот раз пройдут подряд с 1 по 10 мая. Таким образом университет может закрыться на все десять дней, из-за чего организовать мероприятия становится еще сложнее.

"Будем пытаться сделать все онлайн. Шествия однозначно не будет. Завтра мы хотим переговорить с полицией – мы предполагали сделать концерт около радиофака, условно, хотя бы, до 19.00. Но в связи с тем, что институт у нас закрывается и даже многие мероприятия, намеченные на 9 мая, видимо, не состоятся, то наш институт будет закрыт целиком. Это вызывает очень много проблем для организации онлайн-шествия. Может быть на завтрашней встрече все прояснится", - рассказал Гусев.

Напомним, что в 2020 г. из-за режима самоизоляции, который растянулся на начало мая, ежегодное празднование Дня радио прошло в онлайн-формате. Помимо шествия к памятнику изобретателю радио Александру Попову на "Яндекс-картах", в прошлом мае также прошли дистанционные встречи выпускников, онлайн концерты и световое шоу на крыше БЦ "Высоцкий". Единственным офлайн событием стала ежегодная чистка памятника Александру Попову, которую в период пандемии пришлось проводить ночью.