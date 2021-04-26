"Россельхозбанк" готов потратить 1,3 млрд рублей на рекламу на ТВ и в соцсетях

26 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Москва
Россельхозбанк вывеска (2017) | Фото: Департамент общественных связей Россельхозбанка

"Россельхозбанк" готов потратить 1,3 млрд рублей на рекламу на ТВ и в соцсетях

Государственный "Россельхозбанк" готов разместить рекламу на телевидении, радио, в интернете и поисковых системах Яндекс и Google на общую сумму 1,348 млрд руб., следует из тендера, размещенного на сайте госзакупок. Договор с подрядчиком, который займется рекламой банка, будет заключен примерно на полтора года – до конца 2022 года.

Сообщается, что реклама банка должна появиться и на YouTube, даже обозначены каналы: "Орел и решка", "Вечерний Ургант", КВН и др. В Яндексе и Google продвинуть банк предлагается по запросам "ипотечный кредит", "банковские продукты для пенсионеров", "продукты для бизнеса", "продукты для самозанятых".

Среди телеканалов, на которых "Россельхозбанк" хочет видеть свою рекламу, обозначены Первый канал, "Россия 1", НТВ, ТНТ и еще около 20 каналов.

Заявки на участие в тендере принимаются до 7 мая, результаты его станут известны 14 мая.

Государственный "Россельхозбанк" занимает шестое место по объемам активов в российской банковской системе. Председателем наблюдательного совета банка является Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства России.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Россельхозбанк" готов потратить 1,3 млрд рублей на рекламу на ТВ и в соцсетях

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: россельхозбанк, реклама, тендер, госзакупки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети