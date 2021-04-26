"Россельхозбанк" готов потратить 1,3 млрд рублей на рекламу на ТВ и в соцсетях

Государственный "Россельхозбанк" готов разместить рекламу на телевидении, радио, в интернете и поисковых системах Яндекс и Google на общую сумму 1,348 млрд руб., следует из тендера, размещенного на сайте госзакупок. Договор с подрядчиком, который займется рекламой банка, будет заключен примерно на полтора года – до конца 2022 года.

Сообщается, что реклама банка должна появиться и на YouTube, даже обозначены каналы: "Орел и решка", "Вечерний Ургант", КВН и др. В Яндексе и Google продвинуть банк предлагается по запросам "ипотечный кредит", "банковские продукты для пенсионеров", "продукты для бизнеса", "продукты для самозанятых".

Среди телеканалов, на которых "Россельхозбанк" хочет видеть свою рекламу, обозначены Первый канал, "Россия 1", НТВ, ТНТ и еще около 20 каналов.

Заявки на участие в тендере принимаются до 7 мая, результаты его станут известны 14 мая.

Государственный "Россельхозбанк" занимает шестое место по объемам активов в российской банковской системе. Председателем наблюдательного совета банка является Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства России.