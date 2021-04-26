Полиция открыла административное дело после проверки интервью Юрия Дудя

Полиция открыла административное производство после проверки одного из последних интервью известного YouTube-блогера и журналиста Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков. Проверка проводилась с подачи главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Об этом ТАСС пишет как раз со ссылкой на дочку известного сенатора Елены Мизулиной.

"В ответе ГУ МВД РФ по городу Москве от 23 апреля сообщается, что возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование", - заявила Мизулина. Она не уточнила, кто и в каких статусах является фигурантом этого дела.

Ранее Лига безопасного интернета попросила проверить интервью Дудя. Какое именно – не говорилось, но пользователи в сети предположили, что речь идет о разговоре с блогером Ивагаем. Поклонники Дудя отмечают, что перед каждым интервью, в котором упоминаются наркотики, на канале Дудя появляется предупреждающая надпись, в которой осуждается употребление и распространение наркотиков.