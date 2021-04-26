С 10 мая россияне, привитые "Спутником V", смогут приехать на Кипр без теста на коронавирус

Россияне, привитые "Спутником V", смогут приехать на Кипр без теста на коронавирус, начиная с 10 мая. До этого времени на острове будет действовать строгий режим локдауна.

По словам председателя госкомитета Республики Кипр по туризму Савваса Пердиоса, отсутствие одобрения российской вакцины со стороны властей ЕС не станет помехой, поскольку Брюссель и Москва уже ведут переговоры, а отдельные страны Евросоюза уже начали закупать российскую вакцину.

Между тем, с 26 апреля по 9 мая на острове вводится комендантский час с 21:00 до 5:00, запрещаются собрания, жителям разрешается покидать дома раз в сутки, церковные службы будут проходить без верующих, приостанавливается работа общепита и непродовольственных магазинов.