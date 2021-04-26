Спортивный директор ХК "Металлург" выдвинулся на праймериз "ЕР" в Госдуму

Хоккеист, спортивный директор ХК "Металлург" Сергей Гомоляко подал документы для участия в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

Напомним, Гомоляко получил предложение от губернатора Алексея Текслера поучаствовать в предварительном голосовании и принял его.

Праймериз "ЕР" пройдет в онлайн-формате с 24 по 30 мая. Итоги будут подведены к 1 июня.

В декабре прошлого года Алексей Теслер сообщил, что возглавит региональный список "Единой России" на выборах в Госдуму. Также в первую тройку войдут известный хоккеист, спортивный директор ХК "Металлург" Сергей Гомоляко и врач Татьяна Василенко.