В России могут начать подготовку кадров для Северного морского пути

В России могут начать специальную подготовку кадров для работы на Северном морском пути. Это произойдёт в том случае, если молодёжь, живущую в различных северных регионах России (в ХМАО и НАО, например) централизованно отправить на обучение, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Часто надо искать работу. Однажды мне пришло сообщение от портала поиска работы в Арктике. В нём было интервью руководителя ПАО "Совкомфлот", который сказал, что компания по заданию руководства страны готовит 100 кораблей ледового класса, а также на базе Морского государственного университета имени Невельского создаётся центр подготовки кадров. Если создаётся 100 судов, надо 200 экипажей. Один – в плавании, второй – на берегу. Если в каждом экипаже – 50 человек, то надо разом подготовить более 10 тыс. человек", - сказал Накануне.RU автор инициативы Алексей Алексеев, называющий себя "профессиональным вахтовиком".

Он уточнил, что на Севере – безработица, также стоит проблема занятости населения.

"Что, если взять молодёжь северных регионов, обучить их за счёт бюджета и отправить их работать кораблях Северного морского пути? – сказал Алексеев. – Этим мы решили бы проблему безработицы, возможно, демография улучшилась бы – парни и девушки вместе учились бы, впоследствии – женились, рожали бы детей. Северные регионы перестали бы быть дотационными".

Он написал письмо широкому кругу заинтересованных лиц. Например, министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чикунову, губернаторам ХМАО - Наталье Комаровой и Ненецкого АО – Юрию Бездудному. Пока, по словам Алексеева, приходила только поддержка на словах без каких-либо реальных действий.

Напомним, движение по Северному морскому пути в ближайшие годы может стать круглогодичным. "Так оно наверняка и будет", - заявил президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета Российского географического общества.

По словам президента, Россия "все активнее приступает к хозяйственному освоению Арктики. Например, строится самый мощный в мире флот ледоколов. Поэтому наша страна как никто другой заинтересована в научном изучении региона, которое происходит и в рамках Арктического совета.

"Мы вчера с моим финским коллегой говорили о работе в рамках Арктического совета. Несмотря на все сложности международные, исследования в Арктике остаются неизменными", - отметил глава государства, напомнив, что в следующем году Россия будет отмечать юбилей первой советской арктической станции.