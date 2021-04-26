Промежуток между введением двух доз "Спутника V" можно увеличить до трех месяцев - Гинцбург

Глава НИЦ им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что промежуток между первой и второй прививкой "Спутника V" может быть увеличен с 21 дня до трех месяцев без потери эффективности.

В комментарии Гинцбурга, опубликованном на сайте вакцины, сообщается, что анализ такой возможности был проведен по запросу иностранных партнеров и касается иностранных рынков.

"Данное увеличение интервала не повлияет на силу иммунного ответа, вызываемого нашей вакциной, а в ряде случаев ее повысит и продлит", - пишет Гинцбург.

Он отметил, что в России интервал между введением первого и второго компонентов останется прежним – 21 день.

Вывод же о возможности увеличения промежутка ученые сделали на основе опыта использования вакцин на идентичной аденовирусной платформе. "А также, самое главное, успешных кампаний по массовой вакцинации населения в России и большом количестве иностранных государств. Мы, как разработчики вакцины, также поддерживаем высказанные ранее и независимо от нашего мнения заявления о продлении сроков между введением вакцины, сделанные такими признанными регуляторами в сфере здравоохранения, как аргентинский ANMAT", - добавляет разработчик.