26 Апреля 2021
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Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Промежуток между введением двух доз "Спутника V" можно увеличить до трех месяцев - Гинцбург

Глава НИЦ им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что промежуток между первой и второй прививкой "Спутника V" может быть увеличен с 21 дня до трех месяцев без потери эффективности.

В комментарии Гинцбурга, опубликованном на сайте вакцины, сообщается, что анализ такой возможности был проведен по запросу иностранных партнеров и касается иностранных рынков.  

"Данное увеличение интервала не повлияет на силу иммунного ответа, вызываемого нашей вакциной, а в ряде случаев ее повысит и продлит", - пишет Гинцбург.

Он отметил, что в России интервал между введением первого и второго компонентов останется прежним – 21 день.  

Вывод же о возможности увеличения промежутка ученые сделали на основе опыта использования вакцин на идентичной аденовирусной платформе. "А также, самое главное, успешных кампаний по массовой вакцинации населения в России и большом количестве иностранных государств. Мы, как разработчики вакцины, также поддерживаем высказанные ранее и независимо от нашего мнения заявления о продлении сроков между введением вакцины, сделанные такими признанными регуляторами в сфере здравоохранения, как аргентинский ANMAT", - добавляет разработчик.

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Промежуток между введением двух доз "Спутника V" можно увеличить до трех месяцев - Гинцбург

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Теги: александр гинцбург, спутник v, вакцинация



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