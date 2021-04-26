26 Апреля 2021
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Ялуторовске чиновницу обвиняют в подлоге документов ради завышения показателей своей работы

В Ялуторовске бывшего ведущего специалиста-эксперта территориального отдела Роспотребнадзора обвиняют в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, в январе 2021 г. женщина незаконно составила протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя. Якобы у него не было дезинфицирующих средств, не хватало масок и перчаток. При этом предприниматель из-за низкого потока покупателей не работал и нарушений не допускал. Предприниматель вынужден был подписать сфабрикованный чиновницей в отношении него протокол.

Ялуторовский районный суд вынес решение о приостановлении работы коммерсанта на пять дней. То, что предприниматель не нарушал закон установили сотрудники МВД во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В прокуратуре полагают, что целью составления незаконного акта была попытка завысить показатели собственной работы.

Обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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В Ялуторовске чиновницу обвиняют в подлоге документов ради завышения показателей своей работы

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Теги: чиновница, суд, подлог, показатели работы



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