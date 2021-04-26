26 Апреля 2021
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Политика В России Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото:instagram.com/zelenskiy_official

Зеленский о переговорах с Путиным: "Всё идет к тому, что эта встреча состоится"

Владимир Зеленский считает, что в скором времени состоится его встреча с Владимиром Путиным. Хотя чиновники из администрации украинского президента настаивают на переговорах на Донбассе, сам он заявляет, что готов к разговору в любом месте.

"Мне кажется, все идет к тому, что эта встреча состоится. Я действительно предложил [Путин] - и это слышали – встретиться на Донбассе. Президент Российской Федерации подтвердил намерение встретиться. Он предложил это сделать в Москве. Я уже дал задачу руководителю офиса президента [Украины] Андрею Ермаку, чтобы он связывался с администрацией президента Путина, чтобы они нашли взаимопонимание, нашли термины и место, где мы можем встретиться", - цитирует Зеленского "Интерфакс-Украина".

Он также обозначил темы, которые могли бы обсуждаться в ходе таких переговоров: вопрос русского языка на Украине, вопрос церкви (хотя сам Зеленский считает, что таких проблем в его стране не стоит). Ранее в Кремле заявляли, что тема статуса Крыма не может быть поднята на переговорах Киева и Москвы, поскольку она закрыта.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что никаких решений по времени и месту проведения переговоров нет.

Между тем, Зеленский сообщил также, что контактная группа по Донбассу в среду, 28 апреля, может согласовать "пасхальное перемирие".

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Зеленский о переговорах с Путиным: "Всё идет к тому, что эта встреча состоится"

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Теги: владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков



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