Свердловский губернатор выделил 1,9 млн рублей на театральные гастроли

Театры Свердловской области получат 1,9 млн руб. региональных средств на организацию обменных гастролей. Соответствующее поручение озвучил губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики области. Таким образом, до конца текущего года 15 учреждений культуры смогут выступить на сценах своих коллег.

"В Свердловской области богатая театральная жизнь. У каждого театра на Урале своя история, свои герои, свои уникальные постановки. И жители Свердловской области должны иметь возможность познакомиться с ними в первую очередь. Кроме того, гастроли – необходимый и очень важный элемент развития театра. Это способ расширить горизонты, установить новые контакты", – рассказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Вовремя обменных гастролей для жителей Среднего Урала буду выступать екатеринбургские Театр юного зрителя, Театр кукол, Камерный театр Объединенного музея писателей Урала, Театр современной хореографии и муниципальный театр балета "Щелкунчик". Помимо них свои представления покажут Краснотурьинский театр кукол, новоуральские Театр кукол и Театр музыки, драмы и комедии, нижнетагильские Драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, Театр кукол и "Молодежный театр", Театр драмы "Вариант" (Первоуральск), Серовский театр драмы им. А.П. Чехова, Ирбитский театр драмы им. А.Н. Островского и Театр драмы Каменска-Уральского.

Афиша представлений с адресами сцен и названиями спектаклей будет опубликована чуть позже, после того, как театры договорятся, с кем именно будут меняться площадками.