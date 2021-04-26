26 Апреля 2021
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Общество Москва
Памятник Дзержинскому, Лубянка, снос (2015) | Фото:

Прокуратура назвала незаконным снос памятника Дзержинскому на Лубянке

Общественная организация "Офицеры России" объявила о признании незаконным демонтажа и переноса памятника Дзержинскому с Лубянской площади.

Председатель президиума "Офицеров России" Сергей Липовой по этому поводу заявил: "На протяжении длительного времени мы последовательно занимаемся вопросом восстановления памятника Дзержинскому на его историческом законном месте - на Лубянской площади Москвы. Мы неоднократно заявляли, что снос памятника был актом вандализма и незаконен. Нет ни одного легитимного документа для сноса памятника".

"В соответствии с ответом, полученным от прокуратуры Москвы, которая проводила проверку по поручению Генеральной прокуратуры РФ, абсолютно очевидно, что мы полностью правы и никаких законных оснований для демонтажа памятника Дзержинскому на Лубянской площади не было. Мы благодарим прокуратуру Москвы, которая провела тщательную проверку по нашему обращению и установила отсутствие сведений о наличии распорядительного акта органов власти города Москвы о демонтаже памятника".

Памятник Дзержинскому, Лубянка(2015)|Фото:

В качестве доказательства своей позиции Липовой приводит цитату из ответа прокуратуры: "Согласно представленной ГБУ "Центральный государственный архив г. Москвы" информации в документах архивного фонда "Московский городской совет народных депутатов", в том числе в протоколах, стенограммах и решениях заседания Пятой сессии Моссовета XXI созыва от 22.08.1991, а также в документах архивного фонда "Правительство Москвы. Аппарат Мэра и Правительства Москвы" распорядительный правовой акт о демонтаже памятника отсутствует".

"Ещё раз хочу подчеркнуть, что нами официально доказан факт незаконности сноса памятника Дзержинскому. Мы живем в правовом государстве. Соответственно законность должна восторжествовать и памятник Дзержинскому должен быть восстановлен", - заключает Липовой.

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Прокуратура назвала незаконным снос памятника Дзержинскому на Лубянке

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Теги: прокуратура, памятник дзержинскому, лубянская площадь



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