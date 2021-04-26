"Можно потерять 10 млн на стоимости земли, но выиграть 100 млн на НДФЛ". Как в Сургутский район привлекают промышленные компании

В Сургутском районе – самая выгодная для компаний налоговая политика. Не в обиде и жители – расселено всё аварийное жильё, признанное аварийным до 1 января 2017 года. Об этом, а также о том, насколько он зависит от "Сургутнефтегаза" рассказал в интервью глава района Андрей Трубецкой, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Я как глава езжу в нефтяные компании – что в "Сургутнефтегаз", что в более мелкие – и спрашиваю, что надо, чтобы их подрядчики регистрировались в районе? Чтобы компании развивали бизнес в районе?", - сказал Трубецкой.

В 2020 году в районе зарегистрирован 51 новый плательщик налога на доходы физлиц. Речь идёт преимущественно о сервисных компаниях, работающих на нефтяников.

"Я искренне не понимаю, в чём нам соперничать с "Сургутнефтегазом". У компаний же большой выбор, где регистрироваться. В Нижневартовском или Нефтеюганском районах, например. Чтобы вести крупный бизнес, нужны земля, электроэнергия, производственные мощности. Второе и третье мы предоставить не можем, а вот первое – землю – можем, поскольку она является муниципальной", - говорит Андрей Трубецкой.

Влияние идёт через установление кадастровой стоимости – для крупного инвестора её могут пересмотреть – и ставки налога на землю.

"Мы свою ставку налога на землю снизили ещё в 2016 году, - отмечает Трубецкой. – Сумма поступлений за всё имущество района – 450 млн, а НДФЛ – 4 млрд руб. Можно потерять 10 млн на стоимости земли, но выиграть 100 млн на НДФЛ".

Всего на территории Сургутского района – 40 нефтяных и девять вертикально интегрированных компаний. "Сургутнефтегаз" – крупнейшая из них по объёмам добычи, 65% всех собственных доходов муниципалитета.

"Сегодня в районе – 470 тыс. "квадратов" непригодного и аварийного жилья, - сказал Трубецкой. – Однако надо признать, что аварийные все 470 тыс. – те метры, что сейчас не аварийные, вскоре такими станут. По действующей цене, установленной Региональной службой по тарифам, мы выкупаем по 54 тыс. за "квадрат". Надо вложить 30,5 млрд руб. В 2020 г. вложили 1,9 млрд руб. Таких сумм не выделяли ещё никогда. С такой скоростью надо ещё 30 лет работать".

В 2014-15 гг., например, выделяли по 160 млн рублей.

"В таких условиях тяжело привлекать застройщиков и работать с выкупной ценой. Льготная ипотека взметнула цены до небес. По городу – 95,3 тыс. за "квадрат", по району – меньше. Скажем, в Барсово или Белом Яре – 82 тыс. руб. за "квадрат". Рыночная цена – 80 тыс. руб. Застройщики говорят, что смысла нет продавать администрации за 54 тыс., если на рынке за 80 тыс. руб. квартиры уйдут, как горячие пирожки"/, - говорит глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Он уточнил, что не считает правильным требовать от того же "Сургутнефтегаза" расселить жильё, которое ранее построено различными нефтяными компаниями для покорителей нефтяных краёв. По мнению Трубецкого, сейчас, когда всё подобное жильё ещё в 1992-93 гг. передано муниципалитету, государство на федеральном уровне должно помочь коллегам на местах расселить такие квадратные метры.