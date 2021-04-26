26 Апреля 2021
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Людмила Серикова (2021) | Фото: instagram.com/serikovalv59

Экс-начальник департамента образования Перми трудоустроилась в Академию минпросвещения РФ

Экс-начальник департамента образования Перми Людмила Серикова трудоустроилась в Академию минпросвещения РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Она приняла участие в IV Открытом командном чемпионате Вологодской области по решению управленческих кейсов. На сайте чемпионата Серикова указана в качестве эксперта академии. В своем Instagram экс-чиновница опубликовала фотографии с чемпионата. Однако на вопрос пермяков о том, чем сейчас занимается, экс-глава депобра ответила уклончиво.

"Продолжаю заниматься управленческой деятельностью. Всегда душой с Пермским образованием!", - заявила она, добавив, что сейчас у нее "общение шире, без границ".

Людмила Серикова(2021)|Фото: instagram.com/serikovalv59

Напомним, 27 октября 2019 г. стало известно, что тогдашняя глава департамента образования администрации Перми Людмила Серикова покидает свой пост. Позже Алексей Демкин назначил начальником департамента образования директора школы "Точка" Анну Деменеву.

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Экс-начальник департамента образования Перми трудоустроилась в Академию минпросвещения РФ

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Теги: Людмила Серикова, департамент образования Перми, Академия минпросвещения РФ



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