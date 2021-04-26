В Екатеринбурге несколько дней будут раздавать Георгиевские ленточки всем желающим

Завтра, 27 апреля, в Екатеринбурге будет дан старт акции "Георгиевская ленточка", которая ежегодно проводится в преддверии Дня Победы.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в рамках мероприятия Герой России Игорь Родобольский встретится со студентами Уральского государственного юридического университета. Их разговор будет посвящен подвигам предков и современников, важности сохранения исторической памяти и правды. После этого кураторы акции будут раздавать ленточки возле вуза, а также рассказывать об истории и правилах ее ношения.

Кроме этого, массовая раздача ленточек состоится 6, 7, 8 и 9 мая возле памятника Татищеву и Де Генину на площади Труда. Также их будут раздавать всем желающим на площадке рядом с Ельцин-центром, около храма "Большой Златоуст" и ТЦ "Пассаж".

Для студентов акция пройдет в Уральском государственном экономическом университете, Уральском государственном аграрном университете и Свердловском областном медицинском колледже.