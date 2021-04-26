26 Апреля 2021
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(2004) | Фото: Накануне.ru

СМИ: Правительство рассматривает возможность привлечения заключенных на строительство БАМа

Правительство может одобрить использование труда заключенных при строительстве новых объектов ж/д на БАМе, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. Официально власти такую возможность не комментируют. При этом они отмечают, что РЖД и Минтрансу действительно катастрофически не хватает рабочих рук: и из-за больших объемов работ, и из-за пандемии, которая "оставила" за границами России иностранных рабочих.

Юристы отмечают, что привлечение заключенных к работе над такими проектами возможно, но при соблюдении Трудового кодекса. В большинстве случаев к таким работам привлекаются заключенные, которые сами изъявили желание. Работы, в свою очередь, обычно учитываются при рассмотрении ходатайств об УДО.

Напомним, недавно стало известно о привлечении к работе на БАМе военнослужащих железнодорожных войск.

У РЖД же есть планы по привлечению для финансирования строительства средств ФНБ, что, возможно, позволит создать привлекательные условия труда для обычных строителей из других регионов страны.

инфографика БАМ, Байкало-Амурская магистраль, Тайшет Советская Гавань(2013)|Фото: Накануне.RU

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СМИ: Правительство рассматривает возможность привлечения заключенных на строительство БАМа

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Теги: бам, вторая ветка, минобороны, железнодорожные войска, заключенные, иностранные рабочие



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