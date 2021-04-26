26 Апреля 2021
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свечи, церковь, пасха, православие, благодатный огонь (2021) | Фото: фонд святой Екатерины

Благодатный огонь в Екатеринбург поможет доставить Фонд святой Екатерины

У православных сегодня начинается Страстная седмица. Традиционно в эти дни православные верующие вспоминают последние земные дни Христа, соблюдается строгий пост, чтобы подготовить себя к светлому празднику Пасхи.

А накануне наступления праздника православной Пасхи ежегодно происходит одно из главных чудес Пасхи - схождение в Храме Гроба Господня в Иерусалиме Благодатного огня.

церковь, рпц, пасха, священник, церковная служба(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

В этом году по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в Екатеринбург Благодатный огонь доставит Фонд святой Екатерины.

«Пасха — один из самых главных праздников для всего мира, который объединяет миллионы православных, и очень важно, чтобы в этот день частицу Благодатного огня, являющегося символом воскресшего для всех христиан Спасителя Иисуса Христа, получили все верующие. Фонд доставит Благодатный огонь из Москвы в Свято-Троицкий кафедральный собор, откуда его передадут во все храмы Среднего Урала», — рассказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

свечи, церковь, пасха, православие, благодатный огонь(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

В прошлые годы Благодатный огонь в Екатеринбург привозили напрямую из Иерусалима. Тогда Фонд святой Екатерины оправлял на святую землю паломников. Сейчас, как известно, страна закрыта для посещения.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своем Телеграм-канале поблагодарил Фонд святой Екатерины, который на протяжении последних лет помогал доставлять Благодатный огонь на Средний Урал, и выразил надежду, что и в нынешнем году «у друзей и помощников Екатеринбургской епархии хватит сил и возможностей, чтобы оперативно доставить великую святыню для освящения и утешения всех нас непосредственно из Иерусалима в Екатеринбург».

церковь, пасха, церковная служба, алтарь, иконы(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

Владыка попросил всех христиан искренних молитв о том, чтобы Благодатный огонь «в этом году снова сошел — на радость всему православному миру».

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Благодатный огонь в Екатеринбург поможет доставить Фонд святой Екатерины

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Теги: фонд святой екатерины, благодатный огонь



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