Битва за цены на бензин: вместо запрета экспорта лучше снизить акцизы на производство

Правительство поручило Минэнерго подготовить проекты актов об установлении временного экспорта "отдельных видов нефтепродуктов", следует из протокола совещания у вице-премьера Александра Новака от 21 апреля.

Таким образом, власти начали правовую подготовку к запрету на вывоз бензина. Ранее говорилось, что рост цен на бензин внутри России обусловлен тем, что производителям выгоднее продавать товар по высоким ценам за рубежом. Такая мера не приведет к нужным результатам, в этом уверен известный промышленник, председатель Московского экономического форума, лидер "Партии дела" Константин Бабкин, об этом он сказал в беседе с Накануне.RU.

"Странное решение [о временном запрете экспорта], — говорит Константин Бабкин. — Скорее всего, оно негативно отразится на экономике, на создании рабочих мест. Официальная версия, что правительство озабочено ростом цен на бензин и таким образом хочет их снизить на внутреннем рынке, но я бы предложил правительству снизить акцизы на производство бензина, и тогда бензин подешевеет".

Власти рассматривают вариант сезонного эмбарго на экспорт бензина в качестве одной из мер для недопущения роста цен на топливо в периоды повышения спроса. Для этого бензин включают в перечень товаров "существенно важных для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта". Это даст властям возможность оперативно ввести запрет, если такое решение будет принято. При этом Александр Новак заявляет, что пока эмбарго вводить не планируется: "Мера нужна в периоды, когда могут быть проблемы с балансом, не в течение года, а когда весенне-полевые работы, осенне-полевые работы — растет спрос и когда заводы на ремонт становятся".

"Если уж что-то нужно ограничивать, то лучше ограничить экспорт нефти, повысить пошлины на экспорт нефти, — говорит Константин Бабакин. — Тогда сырье подешевеет на внутреннем рынке и бензин, соответственно, тоже. А именно запрет на экспорт бензина — это непродуктивно. Бензин как раз надо бы экспортировать, так как надо экспортировать не сырую нефть, а продукты переработки. Бензин — это первый уровень переработки, но уже шаг в сторону того, чтобы Россия не была экспортером сырой нефти и газа, а экспортером продуктов высокого передела".

Для этого в России нужно производить много бензина и он должен дешево стоить, говорит эксперт, а для того, чтобы добиться низких цен на топливо, надо снизить налоги на производство бензина, ограничить экспорт нефти и создавать условия для переработки сырья в России. Запрет же на вывоз бензина не будет стимулировать переработку, так как сузит рынок для нефтяных компаний.

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