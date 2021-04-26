26 Апреля 2021
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Общество В России
Кремль (2019) | Фото: Накануне.RU

Песков рассказал, для кого выходные между майскими не будут обязательными

Дополнительные выходные между майскими праздниками не будут обязательными для предприятий с ненормированным графиком или непрерывным циклом работы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На прошлой неделе, напомним, Владимир Путин издал указ о "длинных майских", по которому россияне могут отдыхать с 1 по 10 мая, то есть с четырьмя дополнительными выходными. В указе говорится, что эти дни должны быть с сохранением заработной платы. В то же время опрос Head Hunter в России показывает, что только четверть российских работодателей продлит сотрудникам майские праздники в соответствии с указом президента.

"Есть предприятия, которые не останавливаются. Есть предприятия, которые работают в выходные дни. Они, соответственно, будут так же работать. Те предприятия, которые действуют на основе ненормированного графика, там другая ситуация", - заявил Песков журналистам.

Сам Путин в будни между майскими тоже будет работать, но публичных мероприятий у него не планируется. Ранее, кстати, в Кремле сообщали, что у президента график составлен на эти дни без 10-дневного отдыха.

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Песков рассказал, для кого выходные между майскими не будут обязательными

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Теги: дмитрий песков, владимир путин, майские праздники, длинные выходные



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