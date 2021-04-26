АО "Транснефть – Сибирь" провело учение по тушению условного пожара в резервуарном парке

АО "Транснефть – Сибирь" провело тренировочное пожарно-тактическое учение по ликвидации условного пожара в резервуарном парке нефтепродуктоперекачивающей станции (НППС) "Тюмень" с привлечением персонала Тюменского управления магистральных нефтепроводов (УМН).

Мероприятие проводилось совместно с Тюменским пожарно-спасательным гарнизоном федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Тюменской области. Цель – отработка взаимодействия пожарной охраны с администрацией и службами объекта, проверка оперативности и правильности принятия решений при проведении развертывания пожарно-спасательного оборудования и других работах.

По сценарию учений в резервуаре объемом 5 тыс. куб. м из-за попадания молнии произошло воспламенение и взрыв газовоздушной смеси, в результате чего условно произошел подрыв части крыши, нефть "воспламенилась" по всей площади внутри емкости. Стационарная система орошения и автоматическая установка пожаротушения резервуара оказались условно выведенными из строя. Возникла угроза распространения огня на соседние резервуары.

В течение двух минут на место прибыл дежурный караул 127 пожарной части, охраняющей НППС "Тюмень". Также для тушения условного пожара были привлечены силы и средства пожарно-спасательного гарнизона г. Тюмени.

В целях ликвидации условного пожара проведена пенная атака посредством подачи пены в слой нефти. Также была организована подача трех переносных лафетных стволов на охлаждение "горящего" резервуара.

Условное возгорание в резервуарном парке НППС "Тюмень" было ликвидировано в установленные сроки. Наблюдательная комиссия отметила слаженность и оперативность действий участников тренировочного мероприятия.

Проведение пожарно-тактических учений с персоналом подразделений и служб АО "Транснефть – Сибирь" является важной составляющей в обеспечении пожарной, промышленной и экологической безопасности на объектах предприятия.