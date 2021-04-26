АО "Транснефть – Сибирь" провело учение по тушению условного пожара в резервуарном парке 

26 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область
(2021) | Фото: Транснефть - Сибирь

АО "Транснефть – Сибирь" провело учение по тушению условного пожара в резервуарном парке 

АО "Транснефть – Сибирь" провело тренировочное пожарно-тактическое учение по ликвидации условного пожара в резервуарном парке нефтепродуктоперекачивающей станции (НППС) "Тюмень" с привлечением персонала Тюменского управления магистральных нефтепроводов (УМН).

Мероприятие проводилось совместно с Тюменским пожарно-спасательным гарнизоном федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Тюменской области. Цель – отработка взаимодействия пожарной охраны с администрацией и службами объекта, проверка оперативности и правильности принятия решений при проведении развертывания пожарно-спасательного оборудования и других работах.

(2021)|Фото: Транснефть - Сибирь

По сценарию учений в резервуаре объемом 5 тыс. куб. м из-за попадания молнии произошло воспламенение и взрыв газовоздушной смеси, в результате чего условно произошел подрыв части крыши, нефть "воспламенилась" по всей площади внутри емкости. Стационарная система орошения и автоматическая установка пожаротушения резервуара оказались условно выведенными из строя. Возникла угроза распространения огня на соседние резервуары.

(2021)|Фото: Транснефть - Сибирь

В течение двух минут на место прибыл дежурный караул 127 пожарной части, охраняющей НППС "Тюмень". Также для тушения условного пожара были привлечены силы и средства пожарно-спасательного гарнизона г. Тюмени. 

В целях ликвидации условного пожара проведена пенная атака посредством подачи пены в слой нефти. Также была организована подача трех переносных лафетных стволов на охлаждение "горящего" резервуара. 

(2021)|Фото: Транснефть - Сибирь

Условное возгорание в резервуарном парке НППС "Тюмень" было ликвидировано в установленные сроки. Наблюдательная комиссия отметила слаженность и оперативность действий участников тренировочного мероприятия.

Проведение пожарно-тактических учений с персоналом подразделений и служб АО "Транснефть – Сибирь" является важной составляющей в обеспечении пожарной, промышленной и экологической безопасности на объектах предприятия. 

 

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

АО "Транснефть – Сибирь" провело учение по тушению условного пожара в резервуарном парке 

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Транснефть - Сибирь, учения, тушение пожара



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети